Стали известны некоторые подробности грядущей встречи Байдена и Путина в Женеве

Главное: Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж. Она располагается в Швейцарии.

Детали: Стали известны некоторые подробности грядущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она пройдет в среду, 16 июня, в Женеве.

Швейцарская сторона сообщает, что лидеры двух стран увидятся на вилле Ла Гранж.

Добавим, что вилла располагается в парке площадью двести тысяч квадратных метров на западном берегу Женевского озера и была построена в восемнадцатом веке.

Федеральный департамент иностранных дел сообщил в Twitter: «Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы».

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече будут обсуждать и Украину.

Чиновник информировал: «Тема Украины так или иначе будет затрагиваться».

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