В Индии установлен жуткий антирекорд смертности от коронавируса

Главное: В Индии побит антирекорд смертности от коронавируса. За сутки умерли 6 148 человек.

Детали: В Индии обновлен антирекорд смертности от COVID-19 за сутки. Данные приводят местные медики.

Информируется, что скончались 6 148 человек.

Уточняется, что произошел пересчет умерших в штате Бихар, где выявили еще 3 951 умершего от коронавируса.

Отметим, что за все время в стране умерли более 359 тысяч человек, а заболели уже 29,1 миллиона людей.

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