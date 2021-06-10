Смертность от COVID-19 в Украине остается не очень высокой

Главное: В Украине коронавирусом заболели еще 1 785 человек. Умерли 97 людей.

Детали: В Украине ситуация с коронавирусом не ухудшается. Данные на четверг, 10 июня, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 1 785 случаев заразы. Среди заболевших – 77 детей и 73 медработника. Госпитализировали 741 больного, а выздоровели 6 513 людей.

Проведено следующее число тестов: методом ПЦР – 28 997, методом ИФА – 10 741, экспресс-тестами – 19 683.

Наибольшее число новых больных было в Киеве (216), а также Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Умерли еще 97 человек. За все время скончались 51 507 человек.

С начала пандемии заболели 2 219 824 человека, а выздоровели 2 115 197 больных.

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