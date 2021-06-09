«Проклятый этаж»: в Тернополе очередной парень выпрыгнул из окна военкомата

Главное: В Тернополе с пятого этажа областного военкомата, пытаясь сбежать по веревке из простыней, выпал 22-летний Святослав. Сейчас он находится в реанимации с различными травмами. Версии инцидента у сторон кардинально отличаются.

Детали: В ночь с 6 на 7 июня в Тернопольском областном военкомате из окна пятого этажа выпал 22-летний Святослав Ш. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на сожительницу пострадавшего Елену Кизим, которая на днях родила четвертого ребенка, его насильно отвезли в военкомат.

По словам молодой мамы, все началось еще в начале мая, когда она была на 9-м месяце беременности. Пара с тремя детьми жила в съемной квартире, за аренду которой уже накопились долги.

Святослав сидел без работы, когда его внимание привлекло объявление о наборе в Территориальную оборону. Там обещали зарплату в 10-12 тысяч гривен и еще подъемные, так что в первый месяц выходило около 40 тыс. гривен. Парень позвонил по указанному номеру телефона с договорился с неким Владимиром встретиться в выходной день около «Маяка».

«В воскресенье начался тот ужас. Мужа и меня беременную средь бела дня похитили, двое военных затолкали в машину и отвезли в военкомат. Меня по дороге вытолкали из автомобиля. Но вместо Теробороны или контракта его записали в „уклонисты“ и начали заставлять идти на срочную службу, оставив меня беременную и еще с тремя детьми без средств к существованию», — рассказала Елена, добавив, что в итоге Святослав решил убежать.

В полночь он позвонил и сообщил, что пытался сбежать по веревке, связанной из простыней, упал и сломал ногу. Когда девушка приехала на место, и попыталась затащить его на заднее сидение, «началось что-то неистовое».

«На машину напали шестеро военных, мужчины за сломанную ногу вытащили его на тротуар и начали бить ногами куда попало. Я кричала и попробовала вызвать полицию. Но струя слезоточивого газа ослепила меня. Я закричала, и они еще пшикнули мне в рот. Начались спазмы, перехватило дыхание. Но я продолжала слышать, как убивают моего мужа, глухие удары отдавались эхом в моей голове. Ледяной ужас, отчаяние, истерика», — рассказала Елена.

По ее словам, сейчас парень находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. У него поврежден позвоночник, ушиб таза, повреждены ребра, раздроблена пятка, переломана нижняя челюсть и выбиты зубы.

При этом, по данным издания, трое детей она родила от официального мужа, который является гражданином иностранного государства.

В военкомате же журналистам заявили, что никакого похищения не было. «Парень сам пришел в военкомат, сам подписал контракт. Потом появилась эта женщина, она сказала, что только что родила ребенка от этого парня. Он радовался, всем тут рассказывал, что стал отцом. Семья этой женщины тут у нас известная, она замужем за иностранцем каким-то, они связаны с аферами. Что произошло и почему он решил таким образом поступить, я не знаю», — рассказал представитель комиссариата по имени Владимир.

В то же время получить официальный комментарий от Тернопольского областного военкомата не удалось, представителя пресс-службы на месте не оказалось.

Теперь расследованием инцидента занимается специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона. Открыто уголовное производство по статье о превышении военным служебным сотрудником власти или служебных полномочий, за что предусмотрено от 7 до 10 лет лишения свободы.

Само расследование ведет территориальное отделении Государственного бюро расследований.

При этом в прокуратуре заверили, что хоть парень находится в больнице с травмами, его жизни ничего не угрожает.

В тему: 20 мая 2018 года в Тернополе призывник пытался спуститься вниз по карнизу с пятого этажа. Но, не рассчитав свои силы, сорвался и упал на крышу соседнего здания и получил травмы различной степени тяжести.

За год до этого там же 25-летный мужчина, который был призван на срочную службу, пытался убежать через окно военкомата по кондиционерам, но сорвался вниз с пятого этажа. Тогда мужчина получил серьезные травмы и его доставили в реанимацию.