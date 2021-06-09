Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Проклятый этаж»: в Тернополе очередной парень выпрыгнул из окна военкомата

«Проклятый этаж»: в Тернополе очередной парень выпрыгнул из окна военкомата

Александр Панько
09.06.21 23:19
194
«Проклятый этаж»: в Тернополе очередной парень выпрыгнул из окна военкомата

Главное: В Тернополе с пятого этажа областного военкомата, пытаясь сбежать по веревке из простыней, выпал 22-летний Святослав. Сейчас он находится в реанимации с различными травмами. Версии инцидента у сторон кардинально отличаются.

Детали: В ночь с 6 на 7 июня в Тернопольском областном военкомате из окна пятого этажа выпал 22-летний Святослав Ш. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на сожительницу пострадавшего Елену Кизим, которая на днях родила четвертого ребенка, его насильно отвезли в военкомат.

По словам молодой мамы, все началось еще в начале мая, когда она была на 9-м месяце беременности. Пара с тремя детьми жила в съемной квартире, за аренду которой уже накопились долги.

Святослав сидел без работы, когда его внимание привлекло объявление о наборе в Территориальную оборону. Там обещали зарплату в 10-12 тысяч гривен и еще подъемные, так что в первый месяц выходило около 40 тыс. гривен. Парень позвонил по указанному номеру телефона с договорился с неким Владимиром встретиться в выходной день около «Маяка».

«В воскресенье начался тот ужас. Мужа и меня беременную средь бела дня похитили, двое военных затолкали в машину и отвезли в военкомат. Меня по дороге вытолкали из автомобиля. Но вместо Теробороны или контракта его записали в „уклонисты“ и начали заставлять идти на срочную службу, оставив меня беременную и еще с тремя детьми без средств к существованию», — рассказала Елена, добавив, что в итоге Святослав решил убежать.

В полночь он позвонил и сообщил, что пытался сбежать по веревке, связанной из простыней, упал и сломал ногу. Когда девушка приехала на место, и попыталась затащить его на заднее сидение, «началось что-то неистовое».

«На машину напали шестеро военных, мужчины за сломанную ногу вытащили его на тротуар и начали бить ногами куда попало. Я кричала и попробовала вызвать полицию. Но струя слезоточивого газа ослепила меня. Я закричала, и они еще пшикнули мне в рот. Начались спазмы, перехватило дыхание. Но я продолжала слышать, как убивают моего мужа, глухие удары отдавались эхом в моей голове. Ледяной ужас, отчаяние, истерика», — рассказала Елена.

По ее словам, сейчас парень находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. У него поврежден позвоночник, ушиб таза, повреждены ребра, раздроблена пятка, переломана нижняя челюсть и выбиты зубы.

При этом, по данным издания, трое детей она родила от официального мужа, который является гражданином иностранного государства.

В военкомате же журналистам заявили, что никакого похищения не было. «Парень сам пришел в военкомат, сам подписал контракт. Потом появилась эта женщина, она сказала, что только что родила ребенка от этого парня. Он радовался, всем тут рассказывал, что стал отцом. Семья этой женщины тут у нас известная, она замужем за иностранцем каким-то, они связаны с аферами. Что произошло и почему он решил таким образом поступить, я не знаю», — рассказал представитель комиссариата по имени Владимир.

В то же время получить официальный комментарий от Тернопольского областного военкомата не удалось, представителя пресс-службы на месте не оказалось.

Теперь расследованием инцидента занимается специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона. Открыто уголовное производство по статье о превышении военным служебным сотрудником власти или служебных полномочий, за что предусмотрено от 7 до 10 лет лишения свободы.

Само расследование ведет территориальное отделении Государственного бюро расследований.

При этом в прокуратуре заверили, что хоть парень находится в больнице с травмами, его жизни ничего не угрожает.

В тему: 20 мая 2018 года в Тернополе призывник пытался спуститься вниз по карнизу с пятого этажа. Но, не рассчитав свои силы, сорвался и упал на крышу соседнего здания и получил травмы различной степени тяжести.

За год до этого там же 25-летный мужчина, который был призван на срочную службу, пытался убежать через окно военкомата по кондиционерам, но сорвался вниз с пятого этажа. Тогда мужчина получил серьезные травмы и его доставили в реанимацию.

Тэги: травма, общество, беременность, жена, призыв, Тернополь, криминал, призывник, военкомат, новости Украины

Комментарии

Статьи

09.06.21 09:25

Бригады Зеленского: махновщина и узаконенный бандитизм?

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Заслужили санкции и уголовные дела: Ахметов, Яценюк и Коломойский финансируют ЛДНР через сотрудничество с РФ
09.06.21 13:02

Заслужили санкции и уголовные дела: Ахметов, Яценюк и Коломойский финансируют ЛДНР через сотрудничество с РФ

Автор: Александр Кальченко, newsoneua.tv

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.06.21 20:44

В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
09.06.21 20:05

Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
09.06.21 19:00

Главные новости за 9 июня 2021 года
09.06.21 18:29

Верующие УПЦ соберутся у стен Верховной Рады для защиты своих прав
09.06.21 17:48

УПЦ передала 10 тыс упаковок антибиотиков медикам на линию разграничения на Востоке Украины
09.06.21 16:58

В Черновцах молния ударила в детскую больницу
09.06.21 16:38

В Украину доставлена очередная партия вакцины Pfizer
09.06.21 16:29

Стало известно, скольких нардепов могут лишить депутатских выплат за прогулы
09.06.21 15:45

Митрополит Антоний рассказал, как встретить Вознесение Господне
09.06.21 15:37

Европарламент одобрил COVID-сертификат
09.06.21 19:00

Главные новости за 9 июня 2021 года
09.06.21 16:38

В Украину доставлена очередная партия вакцины Pfizer
09.06.21 15:37

Европарламент одобрил COVID-сертификат
09.06.21 15:25

В Киеве на мосту Метро нашли подозрительный предмет. Приехали взрывотехники
09.06.21 14:23

Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
09.06.21 12:33

По всей Украины объявлено штормовое предупреждение
09.06.21 11:57

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком
09.06.21 11:18

Ученые дали прогноз по смертности в Украине после пандемии коронавируса
09.06.21 10:44

Украина полностью «позеленела»
09.06.21 09:03

Коронавирус в Украине: суточное число жертв резко сократилось
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
Фото и Видео
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
Момент взрыва гранаты в Харькове попал на видео
Момент взрыва гранаты в Харькове попал на видео
Жестокое избиение двух мужчин подростками попало на видео (18+)
Жестокое избиение двух мужчин подростками попало на видео (18+)
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.