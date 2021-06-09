Главные новости за 9 июня 2021 года

- В «зеленую» зону карантина перешли все области Украины. Ограничения максимально ослабевают.

- В Украине от COVID-19 умерли 77 людей. Выявили 1 385 случаев заразы.

- В июне коронавирус в Украине будет спадать. Такой прогноз дали ученые.

- Украина готовится к стартовому матчу Евро-2020 против Нидерландов. Появился прогноз экспертов.

- В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Его обвиняют в оправдании терроризма.

- Александра Лукашенко назвали диктатором. Сделал это верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.