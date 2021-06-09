Главные новости за 9 июня 2021 года

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- В Украине от COVID-19 умерли 77 людей. Выявили 1 385 случаев заразы.
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- В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Его обвиняют в оправдании терроризма.
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