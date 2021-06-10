Погода в Украине: синоптики рассказали, где на следующей неделе продолжат идти грозовые дожди

Главное: Грозовые дожди в Украине продолжатся и на следующей неделе. Погода будет не жаркой.

Детали: Синоптики предупредили, что грозовые дожди в Украине продолжатся и на следующей неделе. Гидрометцентр дал прогноз на понедельник, 14 июня.

Ожидается, что без осадков будет лишь в западных и некоторых центральных областях. На остальной территории страны прогнозируются ливни и грозы.

Днем обещают 20-26 тепла, а ночью плюс 11-16.

В Киеве пройдут грозы: днем будет плюс 21-23, а ночью 11-13 тепла.

Карта погоды:

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