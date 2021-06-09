В Черновцах молния ударила в детскую больницу

Главное: В Черновцах молния попала в детскую клиническую больницу. Она поразила башню здания.
Детали: В среду, 9 июня, в Черновцах произошло ЧП. Тут молния ударила в детскую клиническую больницу, о чем сообщает учреждение.
Известно, что она попала в шпиль башни исторического здания, повредив ее.
Инцидент произошел около полудня во время сильной грозы.
Информируется: «Благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет».
Сейчас больница работает в обычном режиме.
При этом принимаются неотложные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса.
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