В Украину доставлена очередная партия вакцины Pfizer

Главное: В Украину доставили еще около 70 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Украина уже получила 234 тыс. доз этого препарата.

Детали: В Украину доставили еще 66690 доз вакцины Comirnaty производства компании Pfizer, которую закупили за государственный счет через международную агентство Crown Agents. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Препараты из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.

За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, министерство обещает зарезервировать вторую дозу из той же партии.

Вакцина Comirnaty разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Ее эффективность составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Украина уже получила 234 тыс. доз этого препарата, закупленного за государственные средства. Кроме того, нашему государству выделили 707 850 доз Comirnaty/Pfizer в рамках механизма распределения вакцин COVAX.

Также было доставлено:

— AstraZeneca/Covishield из Индии — 500 тыс. доз;

— AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи — 367 200 доз;

— AstraZeneca итальянского производства — 705 600 доз;

— CoronaVac/Sinovac из Китая — 1713316 доз.

В тему: Накануне в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Pfizer.