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Новости > Стало известно, скольких нардепов могут лишить депутатских выплат за прогулы

Стало известно, скольких нардепов могут лишить депутатских выплат за прогулы

Агата Кловская
09.06.21 16:29
320
Стало известно, скольких нардепов могут лишить депутатских выплат за прогулы

Главное: Регламентный комитет ВР обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову по невыплате "депутатских"(45 тыс. грн) за май этого года сразу 78 нардепам. Связано это с частыми прогулами.

Детали: Верховная рада может лишить депутатских выплат 78 народных депутатов за прогулы. Комитет по вопросам регламента обращается к председателю парламента Дмитрия Разумкова с соответствующим предложением. Об этом сообщил член комитета Павел Фролов в своем Telegram.

"Регламентный комитет ВР обратился к спикеру по невыплате "депутатских"(45 тыс. грн) за май этого года 78 нардепам", - отметил парламентарий.

В случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета нардепа лишают зарплаты за соответствующий день. Если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета - более 50%, парламентарий теряет "депутатские" выплаты.

Фролов информирует, что выплат могут лишить 27 депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", 18 - от "Слуги народа", 8 - от "Батькивщины", 8 - из депутатской группы "За майбутнє", семь - из группы "Довира", шестерых внефракционных, трех из фракции "Европейская солидарность", а также одного нардепа от фракции "Голос".

Указано, что экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" средств за май составит 3,5 млн гривен.

Вместе с тем регламентный комитет предлагает реабилитировать двух депутатов от СН, которые отсутствовали в мае по уважительным причинам.

"Перечень "прогульщиков" - не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - заверил член комитета.

В тему: Стало известно, сколько депутаты-прогульщики заплатили штрафов в прошлом году.

Тэги: Верховная Рада Украины, народный депутат, политика, Павел Фролов, Дмитрий Разумков, прогулы

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