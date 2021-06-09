Чемпионат Европы по футболу: эксперты дали прогноз на стартовый матч сборной Украины

Главное: Украина готовится к стартовому матчу Евро-2020 против Нидерландов. Появился прогноз экспертов.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали прогноз на стартовый для сборной Украины матч чемпионата Европы против Нидерландов. Встреча пройдет в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене», а стартовый свисток прозвучит в 22:00.

На победу нидерландцев ставят 1,65 к 1, на ничью – 3,6 к 1, а на победу команды Андрея Шевченко – 6 к 1.

Самым вероятным исходом поединка называют победу хозяев со счетом 1:0 (5 к 1).

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