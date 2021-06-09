Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ объяснили, что значит быть достойным славы Божьей

В УПЦ объяснили, что значит быть достойным славы Божьей

Александра Кудрявцева
09.06.21 14:10
53
В УПЦ объяснили, что значит быть достойным славы Божьей

Главное: Каждому священнику и мирянину необходимо жить так, чтобы через жизнь прославлялся Господь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя слова Митрополита Онуфрия о воспитании будущих священников.

«По выражению Предстоятеля, „воспитание будущих пастырей делается для славы Божьей“. То есть, задача духовных школ воспитывать не просто тех, кто знает догматы, понимает Священное Писание умеет правильно совершать богослужения, а давать воспитание тем, кто своей жизнью и личным примером будет прославлять имя Божие. Это, фактически, реализация того призыва, который прозвучал из уст Христа: „Пусть сияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного“ (Мф. 5, 16). Понятно, что такая задача гораздо сложнее, чем передача исключительно интеллектуальных знаний. Ведь здесь без собственного примера не обойтись», — подчеркнул епископ Виктор.

Он отметил, что быть достойным славы Божией — задача и священников, и мирян.

«Мы все должны жить так, чтобы через нас и нами прославлялся Господь. Тогда в окружающем нас будет больше любви и милосердия, взаимопонимания и согласия. Выражение „слава Божия“ может восприниматься и в эсхатологическом измерении — как тот день, когда Христос „сядет на престоле Своей славы“ (Мф. 25, 31). А значит, мы должны быть еще и свидетелями Его Второго Пришествия, жить в Его ожидании и сообщать о Нем всем народам земли», — объяснил епископ Виктор.

Владыка пожелал «каждому священнику и мирянину, несмотря на различные жизненные обстоятельства, быть достойными славы Божьей».

В тему: На Кировоградщине верующие УПЦ прошли 40 км крестным ходом с молитвой за мир в Украине.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

Комментарии

Статьи

09.06.21 09:25

Бригады Зеленского: махновщина и узаконенный бандитизм?

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Заслужили санкции и уголовные дела: Ахметов, Яценюк и Коломойский финансируют ЛДНР через сотрудничество с РФ
09.06.21 13:02

Заслужили санкции и уголовные дела: Ахметов, Яценюк и Коломойский финансируют ЛДНР через сотрудничество с РФ

Автор: Александр Кальченко, newsoneua.tv

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.06.21 14:06

Стала известна страна, которая первой в мире легализовала Bitcoin
09.06.21 13:16

Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
09.06.21 13:00

В УПЦ призвали чиновников не разделять народ по политическим и религиозным убеждениям
09.06.21 12:59

Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
09.06.21 12:46

Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
09.06.21 12:33

По всей Украины объявлено штормовое предупреждение
09.06.21 12:20

В сети доступен текст службы Вознесения Господня с переводом и объяснениями
09.06.21 11:57

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком
09.06.21 11:50

Известный врач-священник УПЦ рассказал о 8 способах победить страх
09.06.21 11:18

Ученые дали прогноз по смертности в Украине после пандемии коронавируса
09.06.21 12:33

По всей Украины объявлено штормовое предупреждение
09.06.21 11:57

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком
09.06.21 11:18

Ученые дали прогноз по смертности в Украине после пандемии коронавируса
09.06.21 10:44

Украина полностью «позеленела»
09.06.21 09:03

Коронавирус в Украине: суточное число жертв резко сократилось
08.06.21 18:59

Главные новости за 8 июня 2021 года
08.06.21 16:40

Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты
08.06.21 15:33

В Украину доставили очередную партию вакцины Pfizer
08.06.21 14:54

Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией
08.06.21 13:05

Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
06.06.21 14:15

Основная сумма из 700 тыс долл, которую обнаружили у таможенника с пп "Ягодин" могла предназначаться топ-чиновнику Таможенной службы, - СМИ
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
Фото и Видео
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
Момент взрыва гранаты в Харькове попал на видео
Момент взрыва гранаты в Харькове попал на видео
Жестокое избиение двух мужчин подростками попало на видео (18+)
Жестокое избиение двух мужчин подростками попало на видео (18+)
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Под Киевом задержана серийная мошенница
Под Киевом задержана серийная мошенница
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.