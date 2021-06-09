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Новости > По всей Украины объявлено штормовое предупреждение

По всей Украины объявлено штормовое предупреждение

Агата Кловская
09.06.21 12:33
310
По всей Украины объявлено штормовое предупреждение

Главное: По всей Украине ожидается серьезное ухудшение погоды. Ожидается сильный ветер, грозы и град.

Детали: В течение сегодняшнего дня, 9 июня, по всей Украине ухудшится погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ожидаются сильный ветер, а местами грозы и град.

Так, по информации синоптиков, днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

В частности, град прогнозируют в северных, центральных и южных областях. Грозы-по всей Украине.

В Киеве и Киевской области 9 июня также ожидается гроза.

В целом сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных — продлится еще и ночью.

В то же время, температура воздуха будет высокой. По Украине сегодня прогнозируют +23-25 градусов днем. Теплее всего будет в западных областях — там воздух прогреется до +26 градусов.

Ночью отметки термометров опустятся в среднем до +13-15 по всей стране.

В тему: Непогода в Украине: без электричества остались шестьдесят населенных пунктов.

Тэги: Украина, общество, погода, штормовое предупреждение, непогода, новости Украины

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