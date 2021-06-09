В сети доступен текст службы Вознесения Господня с переводом и объяснениями

По всей Украины объявлено штормовое предупреждение
За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком
Ученые дали прогноз по смертности в Украине после пандемии коронавируса
Украина полностью «позеленела»
Коронавирус в Украине: суточное число жертв резко сократилось
Главные новости за 8 июня 2021 года
Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты
В Украину доставили очередную партию вакцины Pfizer
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Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно