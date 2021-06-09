Коронавирус в Украине: ученые поведали кое-что обнадеживающее

Главное: В июне коронавирус в Украине будет спадать. Такой прогноз дали ученые.

Детали: Эксперты из Национальной академии наук Украины говорят, что в июне число больных коронавирусом в нашей стране будет снижаться. Ученые уверяют, что ситуация стабилизировалась.

Информируется, что «среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 1 718 человек в день».

За две недели показатель снизился в два раза.

Также стало известно, что за последнюю неделю «среднее суточное число летальных исходов составило 91 смерть».

Специалисты прогнозируют: «Среднее количество новых случаев будет равно 1 465 в течение недели 9-15 июня и 1 013 в течение недели 16-22 июня».

В тему: Коронавирус в Украине – суточное число жертв резко сократилось.