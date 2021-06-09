Коронавирус в Украине: суточное число жертв резко сократилось

Главное: В Украине от COVID-19 умерли 77 людей. Выявили 1 385 случаев заразы.

Детали: Смертность от COVID-19 в Украине снижается. Данные на среду, 9 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили 1 385 случаев заразы. Среди заболевших – 95 детей и 94 медработников. Госпитализация понадобилась для 756 людей, а выздоровели 6 962 человека.

Было проведено такое число тестов: методом ПЦР – 25 344, методом ИФА – 11 463, экспресс-тестами – 23 813.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киев (262), а также Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Жертвами болезни стали еще 77 человек. С начала пандемии умерли 51 410 людей.

За все время заразились 2 218 039 человек, а выздоровели 2 108 684 больных.

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