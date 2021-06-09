В Карпатах произошло второе землетрясение за неделю

Главное: Землетрясение произошло в Карпатах. Его магнитуда составила 2,6 балла.

Детали: В минувший вторник, 8 июня, в 16:32 в Карпатах произошло землетрясение. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области были зафиксированы подземные толчки. Магнитуда оценивается в 2,6 балла.

К счастью, обошлось без последствий.

Стоит отметить, что это втрое землетрясение за неделю: 4 июня возле села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области фиксировали подземные толчки.

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