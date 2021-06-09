Самая дорогая марка в мире упала в цене

Главное: Продана марка «Британская Гвиана». За нее отдали 8,3 миллиона долларов.

Детали: Самую дорогую марку в мире «Британская Гвиана» продали за 8,3 миллиона долларов. Покупателем стала английская компания Stanley Gibbons, которая является самым старым филателистическим дилером в мире и обещает теперь выставить ее на обозрение для читателей в лондонском магазине.

Торги прошли на аукционе Sotheby's.

Восьмиугольная «Британская Гвиана» имеет номинал всего в один цент. Она напечатана черной краской на красной, а также не имеет перфорации.

На марке изображены трехмачтовая шхуна и девиз колонии Damus Petimus Que Vicissim (Даем и надеемся получить).

Марка, известная также как «Принцесса филателии», входит в серию, которая была напечатана в 1856-м году. Тогда британская колония не получила ожидаемую партию марок, а местный почтмейстер выпустил три серии марок различного достоинства. Проданная марка является последней в своей ценовой категории из той партии.

Стоит отметить, что «Британская Гвиана» подешевела. В 2014-м году ее продали на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за 9,5 миллионов долларов. Тогда ее купил американский дизайнер обуви Стюарт Вайцман.

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