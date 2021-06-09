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Новости > В России продолжает «подгорать» от новой формы сборной Украины по футболу

В России продолжает «подгорать» от новой формы сборной Украины по футболу

Александр Панько
09.06.21 10:36
79
В России продолжает «подгорать» от новой формы сборной Украины по футболу

Главное: РФС обратился в УЕФА с призывом запретить новую форму сборной Украины по футболу. Они считают форму сборной Украины политизированной.

Детали: Российский футбольный союз обратился в УЕФА по поводу формы, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020. По информации источника, в РФС считают форму сборной Украины политизированной, сообщает sport.ua.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания», — заявили в службе коммуникаций РФС.

«Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — говорится в сообщении.

В тему: Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020. У россиян знатно «подгорело».

В УЕФА ответили россиянам по новой форме сборной Украины

Тэги: футбол, Россия, УЕФА, спорт, сборная Украины по футболу, форма сборной Украины

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