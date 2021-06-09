На Херсонщине школьник выстрелил в свою бабушку

Главное: В Херсонской области 9-летний мальчик случайно выстрелил из ружья в свою бабушку. Пуля попала 60-летней бабушке в мягкие ткани у шеи.

Детали: В Херсонской области 9-летний парень выстрелил в свою бабушку. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По предварительной информации, школьник пришел в гости к дедушке и бабушке. В летней кухне за холодильником он нашел пневматическую винтовку деда. Парень рассматривал ее, а потом случайно выстрелил. Оружие было заряжено, и пуля попала 60-летней бабушке в мягкие ткани у шеи.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Она написала заявление в полицию с просьбой не проводить расследование. Впрочем, правоохранители решают вопрос о привлечении родителей парня к ответственности по статье «невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

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