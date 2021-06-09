На Киевщине мужчина поджег свою жену

Главное: В Киевской области произошло жуткое происшествие. Супруги выпивали и в ходе застолья поссорились. Женщина выгнала благоверного из дома, а тот принес канистру бензина, вылил на нее и поджег.

Детали: Житель села Юхны (Киевская область) Мироновской городской территориальной громады во время семейного застолья поссорился с женой и поджег ее. Женщина госпитализирована, поджигателю грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Как выяснилось, в тот вечер мужчина вместе с женой употребляли алкогольные напитки по месту жительства. Между ними возникла ссора. Не выдержав обидных слов в свой адрес, потерпевшая выгнала мужа из собственного дома. Возмущенный хозяин дома начал запугивать жену и угрожать поджогом жилища», — говорится в сообщении.

В итоге 61-летний мужчина вылил на жену бензин, который он взял в подсобном помещении, и поджег супругу.

55-летняя женщина смогла сама погасить на себе пламя. Пострадавшая госпитализирована с термическими ожогами I-III ступеней.

Ее мужа задержали и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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