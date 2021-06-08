В Украину доставили очередную партию вакцины Pfizer

Главное: Сегодня в Украину доставили очередную партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.

Детали: Во вторник, 8 июня, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.

Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473850 доз вакцины Pfizer.

Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590850 доз вакцины Pfizer и 1072800 доз вакцины AstraZeneca.

В тему: 12 украинских городов открыли центры массовой вакцинации от коронавируса. Это Одесса, Киев, Львов, Тернополь, Днепр, Полтава, Ровно, Измаил, Кременчуг, Лубны, Миргород и Горишни Плавни.