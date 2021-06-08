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Новости > Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией

Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией

Александр Панько
08.06.21 14:54
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Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией

Главное: Первый поединок сборной Украины на Евро-2020 против Голландии пройдет без украинских болельщиков. Связано это с жесткими ограничениями Нидерландов в отношении третьих стран.

Детали: Украинские болельщики не смогут посетить матч сборной против Нидерланды на чемпионате Европы. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает Footballua.tv.

Все из-за жестких ограничений Нидерландов в отношении третьих стран.

Он заявил, что правительство Нидерландов решило не впускать в страну болельщиков из стран, не являющихся членами Евросоюза на матчи чемпионата Европы.

«Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС», — сказал Павелко.

Отметим, что в Бухарест украинские болельщики смогут приехать. В соответствии с текущими нормами, Украина сейчас входит в «зеленую» зону стран, по приезду из которой не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса. Но при этом, фанатам в Бухаресте для входа на стадион Националь надо получить специальный браслет, который выдают при сдаче отрицательного ПЦР или экспресс-теста, наличии сертификата вакцинации или справки о выздоровлении. В Румынии Украина сыграет с Австрией и Северной Македонией.

Матч Нидерланды — Украина состоится 13 июня, начало — в 22:00.

В тему: Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020. Форма будет с картой страны и надписью «Слава Украине». У россиян знатно «подгорело».

В УЕФА одобрили новую форму сборной Украины по футболу, в которой она будет играть на Чемпионате Европы.

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины

Тэги: Украина, футбол, карантин, Голландия, спорт, Чемпионат Европы, Чемпионат Европы по футболу, Евро-2020

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