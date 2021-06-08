Смертность от COVID-19 в Украине выросла после выходных

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 118 жизней. Заболели 1 602 человека.

Детали: В начале недели коронавирус в Украине набирает обороты. Данные на вторник, 8 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 1 602 случая заразы. Среди заболевших – 95 детей и 94 медицинских работника. Госпитализация понадобилась для 483 людей, а выздоровели 6 751 больной.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 33 355, методом ИФА – 10 821, экспресс-тестами – 13 380.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (700), а также Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Жертвами COVID-19 стали еще 118 людей. За все время умерли 51 333 человека.

С начала пандемии заболели 2 216 654 человека, а выздоровели 2 101 722 больных.

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