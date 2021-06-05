Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов

Главное: Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал фамилии людей, которые первыми попадут в реестр олигархов. Это Игорь Коломойский и Петр Порошенко.

Детали: В реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

Министр отмечает, что в законопроекте указано, что если бизнес-партнер олигарха является чиновником, указанным в списке, например, народным депутатом, то он, соответственно, имеет влияние на политическую жизнь.

«Партнеров господина Коломойского, официальных, в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает», — сказал Малюська.

Также в реестр может попасть Порошенко, который «отвечает всем критериям».

«Закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему, и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр — избавьтесь от влияния на политическую жизнь, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, к СМИ», — убежден министр.

В тему: 2 июня 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Инициатором выступил президент Владимир Зеленский. Он, в частности, подразумевает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании четырех критериев.

Стала известна реакция олигархов на закон о деолигархизации.