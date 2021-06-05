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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, как получить благодать от Бога

Предстоятель УПЦ рассказал, как получить благодать от Бога

Александра Кудрявцева
05.06.21 15:20
191
Предстоятель УПЦ рассказал, как получить благодать от Бога
Главное: Господь дарует благодать жизни человеку непосредственно, но бывает, что Он дарует благодать жизни и через родственников, и через природу, а также через других людей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».
 
Митрополит Онуфрий отметил, что каждый из нас может стать проводником благодати жизни для другого человека. «Но от самого человека – от величины его смирения и веры – зависит, способен ли он вместить в себя благодать Божию», – сказал он.
 
Блаженнейший рассказал историю о том, как некий разбойник решил обокрасть монастырь. 
 
«Для этого он притворился путником. Монахини, увидев жалкий вид этого разбойника в одежде путешественника, тщательно позаботились о нем: умыли, переодели, накормили, устроили на ночлег. А в монастыре был такой обычай: той водой, которой омывали странников, монахини омывали своих больных. Они вспомнили о слепой женщине, привели ее, умыли глаза ей этой водой – и слепая прозрела. Монахини поблагодарили Бога, что послал им такую ​​милость через путника, исцелившего женщину. Этот разбойник, увидев такую ​​большую веру и смирение, покаялся, перестал быть разбойником, перестал воровать и стал добрым христианином», – рассказал архипастырь.
 
 
Предстоятель УПЦ напомнил, что каждый из нас может стать проводником жизни для другого, а потому надо не забывать заботиться о чистоте своей души.
 
«Так бывает, что проводниками благодати Божией бывают и нечистые люди. Каждый может стать проводником жизни для другого. Мы должны заботиться, чтобы быть чистыми проводниками, не обижать других своими поступками, злыми делами. Потому что Господь через нас посылает благодать, но нам это может быть в осуждение», – отметил он.
 
«Поэтому все люди должны жить честно, принуждать себя исполнять заповеди Божьи, «уклоняться от зла ​​и творить благо» (Пс. 33, 15), чтобы мы были чистыми проводниками благодатной жизни. Когда Господь захочет через нас эту благодать дарить, тогда мы будем хорошими сосудами, которые достойны высокой чести быть в Царстве Небесном», – подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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