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Новости > В Оксфорде выйдет книга украинского историка о малоизвестном старце Афона

В Оксфорде выйдет книга украинского историка о малоизвестном старце Афона

Александра Кудрявцева
05.06.21 13:05
669
В Оксфорде выйдет книга украинского историка о малоизвестном старце Афона
Главное: В Великобритании в Оксфорде выйдет книга об афонском старце иеросхимонахе Аввакуме (Вакарове). 
 
Детали: Об этом написал директор Международного института афонского наследия, украинский историк Сергей Шумило на своей странице в Facebook.
 
«В Оксфорде совместно с британским обществом «The Friends of Mount Athos» («Друзья Святой Горы Афон»), официальным патроном которого является Его Величество Принц Уэльский Чарльз, готовится к печати моя новая книга на английском языке «Elder Avvakum of Mount Athos. The Life of Athonite Hieroschemamonk Avvakum (Vakarov)» («Старец Аввакум Афонский. Житие афонита иеросхимонаха Аввакума (Вакарова)») — о нашем выдающемся земляке и афонском старце Аввакуме (Вакарове), который был родом из Закарпатья», — сообщил Сергей Шумило.
 
Как отметил автор, в книге на основе малоизвестных архивных источников описана история пребывания закарпатских монахов на Афоне в ХХ столетии и их роль в сохранении афонского Пантелеимоновского монастыря.
 
Издание было подготовлено на основе увидевшей свет в 2019 году монографии четырёх исследователей — Сергея Шумило, Михаила Шкаровского, Павла Гайденко и Юрия Данильца — «Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время (1899–1972)».
 
«Новая книга содержит 108 страниц, большое количество цветных иллюстраций и фотографий из архивов афонских монастырей. Издание выходит по благословению православного богослова и патролога, профессора Оксфордского университета, митрополита Диоклийского Каллиста (Уэра)», — подчеркнул директор Международного института афонского наследия.
 
Автор надеется, что вскоре книга выйдет также на украинском и греческом языках. 
 
В тему: «Херувимская песнь» в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ победила в конкурсе духовной музыки.
 

Тэги: книга, Афон, Оксфорд

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