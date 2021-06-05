На Буковине верующие УПЦ пройдут 24 км крестным ходом

Велосипедисты и «Звезды мировой оперы» сегодня перекроют движение в центре Киева
В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
Главные новости за 4 июня 2021 года
Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
Путин: 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2»
Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
В Харькове сообщили о массовом минировании больниц
В Украине может появиться свой штамм коронавируса
В Украине сокращают сеть больниц для пациентов с коронавирусом
Врач рассказал, когда в Украине ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом