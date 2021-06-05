На Буковине верующие УПЦ пройдут 24 км крестным ходом

05.06.21 11:30

В УПЦ считают, что вместо поддержки ПЦУ, чиновники должны заняться экономикой и медициной

05.06.21 11:05

Священник УПЦ рассказал о помощи воинам ООС, детям-сиротам и домам престарелых вблизи линии разграничения на Донбассе

05.06.21 10:12

В Украине открылись еще семь Центров вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку

05.06.21 07:48

Велосипедисты и «Звезды мировой оперы» сегодня перекроют движение в центре Киева

04.06.21 21:24

В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»

04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса

04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года

04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач

04.06.21 16:43

Минздрав предлагает частным клиникам начать вакцинацию от коронавируса

04.06.21 16:39

Пикантное видео с обнаженными украинками в Дубае выставили на аукцион