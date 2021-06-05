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Новости > В Украине открылись еще семь Центров вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку

В Украине открылись еще семь Центров вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку

Агата Кловская
05.06.21 10:12
497
В Украине открылись еще семь Центров вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку

Главное: На этих выходных украинцев, зарегистрированных в приложении «Дия» начнут вакцинировать в Ровно, Тернополе, Полтаве и ряде городов Полтавской области. При этом в Киеве процедура вакцинации изменится с целью минимизации очередей.

Детали: Сегодня Центры массовой вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 откроются в 10 городах. Как сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, к открытым ранее центра в Киеве, Львове и Одессе добавятся Ровно, Тернополь, Полтава и ряд городов Полтавской области.

В частности:

— в Тернополе вакцинация будет происходить на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

— в Ровно — на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука;

— в Полтаве — на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

— в Кременчуге Полтавской области — на базе Кременчугского лицея № 11 «Гарант»;

— в Лубнах Полтавской области — на базе кинотеатра «Киевская Русь»;

— в Миргороде Полтавской области — на базе дома культуры Миргородского городского совета;

— в Горишних Плавнях Полтавской области — на базе обособленного административного подразделения «Горно-обогатительный комбинат».

Прививать планируют лиц, изъявивших желание вакцинироваться против коронавирусной инфекции и записавшихся в очередь для прививки у семейных врачей или через приложение «Дия».

При этом, как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя Николая Паворозника, решили увеличить количеств прививочных бригад и изменить процесс вакцинации киевлян, записанных в приложении «Дия».

«Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих привиться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении „Дія“ оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие при приглашениях, которые медицинские работники осуществляли по телефону», — заявил он, добавив, что из около 7 тысяч киевлян подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек.

«С одной стороны такая активность киевлян радует ответственным отношением к иммунопрофилактике. Но с другой — хочется максимально сократить время ожидания в очередях», — объяснил чиновник.

Таким образом, для оптимизации процесса вакцинации в выставочном центре принято решение о разделении потоков киевлян, которые придут на прививку.

«Первый — для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй — для тех, кто также записан в приложении „Дия“, но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке „живой очереди“», — рассказал Поворозник.

Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке «живой очереди».

В тему: 29 мая 2021 года в Киеве, Львове и Одессе заработали специализированные центры вакцинации от коронавируса. Привиться в них могут все, кто зарегистрировался для этого в приложении «Дия». При этом пациенты не могут выбирать, каким именно препаратом это делать.

3 июня в Киеве открылись пункты вакцинации педагогов и работников образовательных учреждений.

Тэги: здоровье, Кременчуг, Ровно, вакцинация, Тернополь, Полтава, Полтавская область, Горишни Плавни, Миргород, новости Украины, коронавирус, вакцина от коронавируса, Лубны, центр вакцинации

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