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Новости > Главные новости за 4 июня 2021 года

Главные новости за 4 июня 2021 года

Александр Панько
04.06.21 19:17
164
Главные новости за 4 июня 2021 года

— На сегодняшний день по решению СНБО из государственных дач выселяют 20 бывших чиновников. Среди них Александр Лавринович, Дмитрий Табачник, Святослав Пискун и Раиса Богатырева. Перед некоторыми из них у государства образовались многомиллионные долги.

— В результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей. Еще 56 детей пропали без вести.

— Власти Украины намерены ускорить процесс вакцинации от коронавируса. Поэтому они планируют вовлечь всех желающих медучреждений.

— С конца сентября в Украине ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал врач-инфекционист Владимир Курпита.

— Врач-инфекционист Владимир Курпита предупреждает, что в Украине может появиться свой штамм коронавируса. Это может случиться, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.

— Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу о государственной измене народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

— Украинские олигархи по-разному отреагировали на законопроект о деолигархизации, поданный накануне в парламент президентом Владимиром Зеленским. Так, Игорь Коломойский заявил, что не против попасть в реестр олигархов, если он там будет не один. Пресс-служба Рината Ахметова подчеркнула, что он является не олигархом, а инвестором.

— «Укрзализныця» с 3 по 11 июня запускает 11 дополнительных поездов на морские курорты Украины. Благодаря этому дорога к морю станет проще для жителей Лисичанска, Кривого Рога, Хмельницкого, Ивано-Франковска, Харькова, Львова и Чернигова.

— В Болгарии разгорелся скандал после того, как стали известно, что государственная больница могла выполнять операции по пересадке органов с нарушением законодательства. В частности, как утверждается, богачам со всего мира вне очереди пересаживали органы украинцев и молдаван под видом их родственников.

— Президент РФ Владимир Путин рапортовал о завершении строительства первой нитки трубопровода «Северный поток — 2». «Газпром» уже приготовился к его наполнению. Вторая ветка будет готова через 1,5-2 месяца.

— Самолетам белорусских авиаперевозчиков запретят посадку в аэропортах Евросоюза. Запрет начнет действовать с завтрашнего дня.

— В ночь на пятницу в районе сербского города Чачак прогремели взрывы на складах боеприпасов. Власти эвакуировали жителей близлежащих домов. Это уже третий подобный инцидент на заводе за последние 20 лет.

— В Индии выявлен COVID-штамм, опасный для вакцинированных. Против штамма с двойной мутацией вакцины бессильны.

— Американская разведка сомневается в инопланетном происхождении НЛО, о которых в последнее время все чаще говорят военные. При этом специалисты признают, что не могут рационально объяснить некоторые явления.

— В Сети стало вирусным видео, на котором американские солдаты с пронзительными криками убегают от енота, который каким-то образом залез в их машину.

Тэги: Петр Порошенко, общество, Россия, здоровье, смерть, политика, война, Донбасс, дети, Виктор Медведчук, ОБСЕ, допрос, вакцинация, Тарас Козак, агрессия, новости Украины, коронавирус, COVID-19, вакцина от коронавируса, ОПЗЖ, Владимир Курпита

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