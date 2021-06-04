Путин: 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2»

Главное: Президент РФ Владимир Путин рапортовал о завершении строительства первой нитки трубопровода «Северный поток — 2». «Газпром» уже приготовился к его наполнению. Вторая ветка будет готова через 1,5-2 месяца.

Детали: Президент России Владимир Путин заявил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока — 2". Как сообщает LB.ua, об этом он заявил 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа, включая морской участок, завершена. Осталось с немецкой стороны приподнять и сварить. Но прокладка уже завершена", - рассказал он, добавив, что на этой неделе также была обеспечена готовность линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская".

«Почему я об этом говорю? Потому что это одна из самых мощных станций в мире, и она является отправной точкой нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, "Газпром" готов к наполнению "Северного потока - 2»", - заключил президент России.

Как сообщает Lenta.ru, вторая ветка, по прогнозам Путина, будет достроена через полтора-два месяца.

В тему: В апреле 2021 года российские СМИ сообщили о планах запуска «Северного потока — 2» летом этого года.