Главное: Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу о государственной измене народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Детали: Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность», народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Службу безопасности Украины. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ, его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

«Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного расследования обстоятельств указанного уголовного производства», — заявили в пресс-службе.

В тему: По состоянию на сентябрь 2020 года, против бывшего президента Украины Петра Порошенко было открыто в общей сложности 58 уголовных дел.