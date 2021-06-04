Уже осенью дорожные знаки в Украине претерпят серьезные изменения

Главное: Осенью этого года в Украине будут введены новые дорожные знаки. Это связано с новыми стандартами безопасности.

Детали: В Украине с 1 ноября 2021 г вступят в силу новые стандарты безопасности в части «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные». Как сообщается на официальной странице «Укравтодора» в Facebook, в ГОСТ 4100:2021, в частности, будут внесены следущие изменения и уточнения:

— изображения дорожных знаков приведены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнен новыми дорожными знаками;

— внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;

— будут введены новые дорожные знаки «Автозаправочные/Электрозарядные станции», таблички «Место для зарядки электромобилей», «Платная дорога» и «Конец платной дороги».

Кроме того, стандарт дополнен знаками по приграничной полосе в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 № 790, а также дополнен графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установления и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

Помимо этого добавлен новый раздел, где указано, как размещать знаки на щитах и ​​фоновых щитах и ​​введен отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Также вводятся новые знаки и таблички с дорожными знаками, регулирующими движение велосипедистов, а также изменены знаки индивидуального проектирования. В этой части изменен шрифт, форма стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.

В тему: В начале 2021 года в Киеве появились новые дорожные знаки «Изменение покрытия». Подразумевается, что увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.