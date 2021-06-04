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Новости > Стала известна реакция олигархов на закон о деолигархизации

Стала известна реакция олигархов на закон о деолигархизации

Александр Панько
04.06.21 09:31
718
Стала известна реакция олигархов на закон о деолигархизации

Главное: Украинские олигархи по-разному отреагировали на законопроект о деолигархизации, поданный накануне в парламент президентом Владимиром Зеленским. Так, Игорь Коломойский заявил, что не против попасть в реестр олигархов, если он там будет не один. Пресс-служба Рината Ахметова подчеркнула, что он является не олигархом, а инвестором.

Детали: Бизнесмен Игорь Коломойский готов попасть в официальный реестр олигархов в соответствии с законом о деолигархизации, поданным накануне на рассмотрение Верховной Рады Украины президентом Владимиром Зеленским. В комментарии «Радио Свобода», он подчеркнул, что при этом ему бы не хотелось оказаться «„белой вороной“ и оказаться одному в этом реестре».

«Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому, какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду „Олигарх“», — заявил бизнесмен, подчеркнув, что его позиция актуальна только для нынешней редакции законопроекта.

«Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее „готов“ не распространяется на следующие редакции. Я не как юный пионер — я не всегда готов », - добавил Коломойский.

На вопрос о том, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться от своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр, Коломойский отметил, что «ничего продавать под дулом пистолета не собирается».

На уточнение, будет ли он готов отчитываться в таком случае о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта, Коломойский ответил, что да.

«Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают», — заключил он, заявив о готовности также отчитываться о своих встречах с политиками, если таковые будут.

В свою очередь, пресс-секретарь самого богатого человека Украины Рината Ахметова Анна Терехова заявила в комментарии изданию, что он не считает себя олигархом «и был бы удивлен, если бы его признали» таковым.

«Ринат Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком», — заявила она, напомнив, что на предприятиях группы работает почти 200 тыс. сотрудников, а в позапрошлом году она выплатила около 60 млрд грн налогов.

На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться своих активов, Терехова заявила, что все активы владельца SCM приобретены законным путем и работают прозрачно. А все СМИ, владельцем которых является бизнесмен, по ее словам, всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой.

В тему: 2 июня 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Инициатором выступил президент Владимир Зеленский. Он, в частности, подразумевает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании четырех критериев.

Тэги: Верховная Рада Украины, олигархи, законопроект, политика, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, новости Украины, деолигархизация

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