США поделятся с Украиной лишней вакциной от коронавируса

Главное: Украина попала в список стран, которым США передадут 25 млн доз лишних вакцин. Однако львиную долю получит платформа COVAX.

Детали: Украина, наряду с другими странами, получит часть COVID-вакцин из первых 25 миллионов доз, которыми поделятся США. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

«Сегодня мы объявляем о нашем плане, как мы поделимся первыми 25 миллионами доз вакцин США с миром», — сказал Салливан.

По его словам, из этой партии США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% получат страны напрямую от США.

«Мы получили просьбы со всего мира. Ряд факторов был решающим относительно того, как мы распределим эти первые 25 млн доз вакцины. Эти факторы включают достижение глобального охвата, ответ на вспышки и другие конкретные неотложные ситуации, а также помощь как можно большему количеству стран, которые просили о вакцинах», — сказал Салливан.

Он отметил, что вакцины получат государства Латинской Америки, на Карибах, страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки.

«Наш подход отдает приоритет другим частям мира, включая страны с низким уровнем вакцинации и теми, которые столкнулись со срочным кризисом, такими как Западный Берег и Сектор Газа, Украина, Косово, Ирак и другие», — сказал Салливан.

Кроме того, вакцины получат соседи США — Канада и Мексика, а также Индия и Южная Корея.

Салливан добавил, что в ближайшие дни администрация Байдена будет тесно координировать свои действия с платформой COVAX и странами, которые получат американские вакцины.

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