В Каменском женщина на трамвайной остановке внезапно провалилась под землю

Главное: В Каменском произошло ЧП. Там женщина на трамвайной остановке провалилась под землю.

Детали: В городе Каменское (Днепропетровская область) на улице Москворецкой женщина на трамвайной остановке провалилась под землю. Ее госпитализировали. Об этом сообщили очевидцы в в Telegram-канале huevoe_kamenskoe.

По словам свидетелей происшествия, женщина переходила дорогу, она стала на бордюр и внезапно провалилась под землю. Очевидцы бросились ее спасать. Если бы не помощь людей, женщина могла бы полностью упасть в пропасть.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. На месте инцидента образовалась большая яма. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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