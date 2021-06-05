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Новости > Велосипедисты и «Звезды мировой оперы» сегодня перекроют движение в центре Киева

Велосипедисты и «Звезды мировой оперы» сегодня перекроют движение в центре Киева

Александр Панько
05.06.21 07:48
318
Велосипедисты и «Звезды мировой оперы» сегодня перекроют движение в центре Киева

Главное: Сегодня с утра в Киеве будет ограничено движение на ряде улиц в центре Киева в связи с проведением Всеукраинского велодня и гранд-концертом «Звезды мировой оперы».

Детали: Сегодня, 5 июня, в Киеве пройдут мероприятия, посвященные Всеукраинскому велодню. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, заезд состоится по маршруту: Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Крещатик — Владимирский спуск — Почтовая площадь — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк «Муромец».

По маршруту мероприятия предусмотрено временное ограничение движения транспорта. В частности, с 9:30 ориентировочно до 13:30 движение троллейбусов и автобусов будет организовано следующим образом:

— троллейбусы маршрута № 6 — от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»;

— троллейбусы маршрутов №№ 16,18 — соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

— троллейбусы маршрутов №№ 29,31,47 — от ст. м. «Дарница» до ул. Милославской;

— троллейбусы маршрута № 30 — от ул. Кадетский гай до ст. м. «Почайна»;

— автобусы маршрутов №№ 24,62 — от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона «Динамо» им. В. Лобановского;

— автобусы маршрута № 114 — от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по действующему маршруту, далее — ул. Почайнинская — ул. Ильинская — ул. Волошская — ул. Григория Сковороды — ул. Межигорская — ул. Новоконстантиновская — ул. Степана Бандеры — Северный мост, далее — по действующим маршрутам.

Движение автобусов в режиме маршрутного такси:

— № 429 — от ул. Тулузы до бульвара Т. Шевченко (до ул. Пушкинской),

— № 433 — от ул. Леся Курбаса до бульвара Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).

Кроме того, в 19:30 на Софийской площади состоится open-air гранд-концерт «Звезды мировой оперы», на время проведения которого также предусмотрено ограничение транспортного движения вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской), а также на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).

Возможны также изменения движения общественного наземного транспорта.

Отметим, что вход на концерт свободный. Зрители должны лишь соблюдать масочный режим и пройти температурный скрининг.

Инициатором проекта является Анатолий Соловьяненко. Будет звучать музыка Пуччини, Доницетти, Россини, Бизе, Гуно, Верди, Сен-Санса, Лысенко в исполнении всемирно известных оперных певцов Оксаны Дикой, Валентины Плужниковой, Евгения Орлова, Виталия Белого, Алексея Пальчикова в сопровождении симфонического оркестра и хора Киевского муниципального театра оперы и балета.

В тему: На прошлой неделе центр Киева также был перекрыт из-за проведения Кубка Киева по триатлону.

Тэги: Киев, дорога, транспорт, концерт, культура, опера, авто, новости Украины, Анатолий Соловьяненко

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