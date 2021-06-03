Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кибермошенники придумали новый циничный способ обмана украинцев

Кибермошенники придумали новый циничный способ обмана украинцев

Александр Панько
03.06.21 19:48
150
Кибермошенники придумали новый циничный способ обмана украинцев

Главное: Патрульная полиция Украины в Киеве предупреждает об опасной спам-рассылке, осуществляемой от имени якобы ее начальника с требованием предоставить некую информацию, дабы не платить штраф.

Детали: С электронной почты управления патрульной полиции в Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям начали поступать письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с требованием предоставить информацию по некоему уголовному делу. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, оно не имеет к этим письмам никакого отношения.

«На вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф», — цитирует Патрульная полиция текст преступного письма, подчеркивая, что письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.п.) могут также поступать и якобы от других госучреждений.

На самом деле, письма содержат вложения, при открытии которых происходит загрузка вируса.

В полиции также опубликовали примеры подобных сообщений.

Полиция просит не терять бдительность, не открывать запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту, и обращать внимание на электронный адрес отправителя письма, поскольку спам-сообщения отправляются с неофициальных почт.

В тему: 24 ноября 2017 года киберполиция в Украине зафиксировала массовое распространение вируса-шифровальщика, известного как Scarab.

Тэги: штраф, мошенничество, письмо, криминал, патрульная полиция, Киберполиция, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.06.21 09:22

Истеричный лукашизм, или Подарок для Путина

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Александр Насиковский — пример удачливого рейдера-застройщика киевских парков
03.06.21 15:39

Александр Насиковский — пример удачливого рейдера-застройщика киевских парков

Автор: Антикoр

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро: анализ состава
Сборная Украины на Евро: анализ состава
Сборная Украины на Евро: анализ состава
Сборная Украины на Евро: анализ состава
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.06.21 20:11

В Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса
03.06.21 18:59

Главные новости за 3 июня 2021 года
03.06.21 17:51

На Ровенщине верующие УПЦ почтили чудотворную икону - покровительницу рода Острожских князей
03.06.21 17:13

В Харькове полицейские полночи уговаривали мужчину отпустить бывшую жену и сына
03.06.21 16:43

В Вознесенской епархии УПЦ опровергли сообщение, что храм в Первомайске перешел в ПЦУ
03.06.21 16:22

Священник УПЦ дал 4 важных совета по духовному воспитанию детей
03.06.21 16:19

В одном из детских садов на Буковине массово отравились маленькие дети
03.06.21 16:13

Ровенские депутаты устроили драку прямо на сессии облсовета
03.06.21 16:01

Митрополит Антоний рассказал об опасности излишней откровенности в соцсетях
03.06.21 15:57

Тищенко отличился хамской выходкой в Раде
03.06.21 20:11

В Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса
03.06.21 18:59

Главные новости за 3 июня 2021 года
03.06.21 14:07

За недостоверное декларирование доходов в Украине снова могут посадить
03.06.21 12:59

Стало известно, сколько регионов Украины соответствуют «зеленой» зоне карантина
03.06.21 12:47

В ВОЗ предупредили о штаммах коронавируса, устойчивых к вакцинам
03.06.21 12:18

Верховная Рада обложила налогом Google, Facebook, Apple и другие крупные корпорации
03.06.21 11:55

В реке под Киевом массово дохнет рыба. Виновным грозят серьезные сроки
03.06.21 10:26

Пациентам с COVID, которые лечатся дома, дали несколько советов
03.06.21 10:13

В Киеве открыли пункты вакцинации педагогов. Список адресов
03.06.21 09:35

Стало известно, как Зеленский собирается бороться с олигархами
28.05.21 20:32

Германия признала геноцид населения Намибии
29.05.21 13:13

С сегодняшнего дня улететь из Беларуси можно только через Россию
29.05.21 14:35

В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине
28.05.21 19:00

Главные новости за 28 мая 2021 года
29.05.21 13:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности
29.05.21 14:20

Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела
29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
29.05.21 12:45

В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты
28.05.21 18:13

УПЦ передала православным Казахстана часть мощей преподобной Олимпиады Киевской
29.05.21 11:59

Жуткое ДТП в Днепропетровской области оборвало четыре жизни
Фото и Видео
В Харькове полицейские полночи уговаривали мужчину отпустить бывшую жену и сына
В Харькове полицейские полночи уговаривали мужчину отпустить бывшую жену и сына
В Харькове полицейские полночи уговаривали мужчину отпустить бывшую жену и сына
В Харькове полицейские полночи уговаривали мужчину отпустить бывшую жену и сына
Ровенские депутаты устроили драку прямо на сессии облсовета
Ровенские депутаты устроили драку прямо на сессии облсовета
Тищенко отличился хамской выходкой в Раде
Тищенко отличился хамской выходкой в Раде
В самом центре Николаева расположился огромный кол-центр по выманиванию денег у доверчивых граждан
В самом центре Николаева расположился огромный кол-центр по выманиванию денег у доверчивых граждан
На курорте в Египте львовского врача вернули с того света
На курорте в Египте львовского врача вернули с того света
В Киеве на ходу загорелся автомобиль
В Киеве на ходу загорелся автомобиль
В Днепре из окна COVID-отделения выбросилась женщина. Спасти ее не удалось
В Днепре из окна COVID-отделения выбросилась женщина. Спасти ее не удалось
В реке под Киевом массово дохнет рыба. Виновным грозят серьезные сроки
В реке под Киевом массово дохнет рыба. Виновным грозят серьезные сроки
Опубликованы момент и последствия жуткого ДТП в Ровно
Опубликованы момент и последствия жуткого ДТП в Ровно
Нардепа в Раде поймали за любопытной перепиской
Нардепа в Раде поймали за любопытной перепиской
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Власть уничтожает русскоязычных граждан Украины как класс
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.