Кибермошенники придумали новый циничный способ обмана украинцев

Главное: Патрульная полиция Украины в Киеве предупреждает об опасной спам-рассылке, осуществляемой от имени якобы ее начальника с требованием предоставить некую информацию, дабы не платить штраф.

Детали: С электронной почты управления патрульной полиции в Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям начали поступать письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с требованием предоставить информацию по некоему уголовному делу. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, оно не имеет к этим письмам никакого отношения.

«На вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф», — цитирует Патрульная полиция текст преступного письма, подчеркивая, что письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.п.) могут также поступать и якобы от других госучреждений.

На самом деле, письма содержат вложения, при открытии которых происходит загрузка вируса.

В полиции также опубликовали примеры подобных сообщений.

Полиция просит не терять бдительность, не открывать запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту, и обращать внимание на электронный адрес отправителя письма, поскольку спам-сообщения отправляются с неофициальных почт.

В тему: 24 ноября 2017 года киберполиция в Украине зафиксировала массовое распространение вируса-шифровальщика, известного как Scarab.