На Ровенщине верующие УПЦ почтили чудотворную икону - покровительницу рода Острожских князей

Главное: В Межиричском Свято-Троицком монастыре Украинской Православной Церкви состоялись торжества в честь чудотворного образа Божией Матери «Жизнеподательница».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, празднование посетили сотни верующих.

Божественную литургию возглавил викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен (Воят). На богослужении также присутствовал митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей.

После богослужения духовенство и верующие совершили крестный ход с иконой.

***Межиричская икона Божьей Матери «Жизнеподательница» — один из наиболее почитаемых Богородичных образов на Волыни. Чудотворный образ Богородицы «Жизнеподательница» был написан в XIV веке. Князь Острожский привез ее от Вселенского Патриарха как подарок и благословение за верность и охрану Православия. До начала XVII века икона принадлежала роду князей Острожских и передавалась ими в наследство из поколения в поколение. Князь Януш Острожский, который не имел наследника, передал икону в монастырь.

За небольшой промежуток времени от иконы произошло немало чудес. Сотни лет образ Богородицы «Жизнеподательница» исцеляет людей. Об этом свидетельствуют многочисленные серебряные вотивы — знаки благодарности, прикрепленные к обратной стороне иконы.

Известно немало случаев исцеления от иконы уже в наше время, после открытия монастыря в 90-х годах прошлого века. Насельники обители ведут специальную книгу чудесных исцелений Богородицей.

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