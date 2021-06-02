«Слуги народа» предлагают увеличить своим хозяевам пенсионный возраст

Главное: Депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали законопроект, предусматривающий постепенное увеличение пенсионного возраста украинцев до 2035 года. Женщинам, вырастивших ребенка, предлагается сделать исключение.

Детали: Группа народных депутатов от фракции «Слуги народа» зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект о постепенном увеличении пенсионного возраста украинцев до 61 года. Как сообщается на официальной странице документа, начиная с 1 января 2023 г пенсионный возраст будет увеличиваться на один месяц в год, в результате чего к 2035 г на пенсию нужно будет выходить не в 60, а в 61 год.

Взамен авторы предлагают уменьшить на 6 месяцев пенсионный возраст для женщин, которые родили и воспитали ребенка до 6 летнего возраста. Они получат по полгода снижения пенсионного возраста за каждого воспитанного ребенка, но не более чем на 3 года.

Как говорится в пояснительной записке, «необходимость принятия указанного законопроекта обоснованно как нормами международного права, в том числе и аналитикой законодательства стран членов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Азии, так и содействию экономического, социального и административного развития общественных отношений в сфере пенсионного обеспечения».

В тему: В ноябре 2020 года Кабинет Министров Украины поддержал решение о введении политики «единого обращения» в вопросе назначения пенсий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, таким образом пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.