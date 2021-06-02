Украина находится в тройке лидеров-поставщиков детской порнографии в мире, – Гепрокурор

Главное: По данным Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Украине второй год подряд фиксируется рост количества детей, пострадавших от изнасилований. При этом Украина находится в тройке лидеров по производству детской порнографии в мире.

Детали: Количество детей, пострадавших от изнасилований, в 2020 году увеличилось более чем на половину. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, в этом году эта цифра стала больше еще почти на четверть.

«В большинстве случаев сексуальное насилие над детьми совершается лицами из их близкого окружения, не менее 30% из них — родственники несовершеннолетних», — сказала она, подчеркнув необходимоcть усилить противодействие распространению детской порнографии, сексуальной эксплуатации и сексуальному насилию, поскольку Украина находится в тройке лидеров-поставщиков детской порнографии в мире.

Генпрокурор также призвала правоохранителей и представителей государственных органов взять на контроль противодействие совершению насильственных преступлений в отношении детей, лишенных родительской опеки. В течение последних двух лет по таким фактам начато почти 100 уголовных производств.

«Я требую от профильных министерств изменения подходов к выбору кандидатов в опекуны, попечители, воспитатели специализированных учреждений, а также урегулирования обязанностей законных представителей. В то же время следует принять действенные комплексные меры для повышения эффективности деятельности местных органов соцзащиты и служб по делам детей», — рассказала Венедиктова.

В тему: В феврале 2020 года в Запорожье педофил изнасиловал двух школьников.

28 апреля 2021 года в Луганской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки.