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Новости > Десятки сталкеров не оставляют попыток покорить ЧАЭС

Десятки сталкеров не оставляют попыток покорить ЧАЭС

Александр Панько
02.06.21 09:32
495
Десятки сталкеров не оставляют попыток покорить ЧАЭС

Главное: Более 60 сталкеров из восьми стран Европы были задержаны украинскими пограничниками в окрестностях Чернобыльской атомной электростанции за первые пять месяцев текущего года.

Детали: С начала 2021 года в районе Чернобыльской атомной электростанции были задержаны более 60 сталкеров, которые пытались незаконно проникнуть в зону отчуждения. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, большинство из них являются гражданами Украины, однако встречались также представители России, Германии, Франции, Беларуси, США, Великобритании и Нидерландов.

Все они пытались попасть в Припять и ее окрестности ради экстремального туризма.

Сталкерам грозит административное наказание в виде крупного штрафа.

В тему: 23 января 2016 года вблизи с. Залесье Киевской области правоохранители задержали 5 граждан Украины, которые вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения ЧАЭС с целью туризма.

В конце 2020 года группа сталкеров пыталась вынести из зоны отчуждения возле ЧАЭС партию оленьих рогов.

Тэги: задержание, криминал, Государственная пограничная служба Украины, сталкер, ЧАЭС, зона отчуждения, новости Украины

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