В Украине растут цены на проезд в общественном транспорте

Главное: Уже в трех областных центрах Украины повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. При этом в двух из них цены стали выше, чем в Киеве.

Детали: В областных центрах Украины начинают расти цены на проезд в общественном транспорте. Как сообщает РБК-Укриана, соответствующие решения публикуются на официальных сайтах городских советов.

В частности, с сегодняшнего дня стоимость проезда в маршрутных такси Винницы составляет 10 гривен.

Такую же стоимость для проезда в автобусах и электротранспорте установил Львовский городской совет.

Цена проезда в коммунальном и маршрутном транспорте Николаева также выросла и теперь составляет от 5 до 10 грн в зависимости от вида и километража. При этом в городе используется гибкая система тарификации.

В ближайшее время ожидается повышение тарифов в Полтаве и других городах.

В тему: В середине мая 2021 года первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что процесс изменения тарифа на проезд в коммунальном общественном транспорте продолжается два-три месяца и окончательное решение будет принято после тщательного анализа расчетов, предоставленных перевозчиками.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что решение по поводу подорожания проезда в метро будет приниматься этим летом. При этом он успокоил людей, что сильно по карманам пассажиров это не ударит.