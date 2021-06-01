Луцкий врач-гинеколог оказался сутенером-рецидивистом

Главное: В Луцке задержали бывшего врача-гинеколога одного из местных роддомов, который за небольшую плату занимался сутенерством.

Детали: 53-летний врач одной из больниц Луцка предлагал потенциальным клиентам женщин для оказания платных сексуальных услуг. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области, денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста женщин, которые предоставляли такие услуги.

Для проведения интимных встреч мужчина бронировал гостиницы и сауны в городе. За каждую такую встречу он получало от 300 до 500 грн.

В рамках реализации материалов уголовного производства полицейские провели два санкционированных обыска по месту жительства фигуранта.

Сейчас он находится под домашним арестом.

Известно, что в сентябре 2020 г он уже был осужден за сутенерство и торговлю амфетамином к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Как сообщает «Волынь», речь идет о враче-гинекологе Василии Стефанюке, который раньше работал в «Луцком клиническом родильном доме» и занимался сутенерством, подыскивая проституткам клиентов на ул. Ровенской, за что и был осужден.

В тему: В мае 2019 года полиция задержала 42-летнего сутенера и проституток, которые помогали ему вербовать детей 9-10 лет для съемок в порнографии.