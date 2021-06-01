Боевой дрон впервые в истории самостоятельно атаковал людей

Главное: В ходе гражданской войны в Ливии весной 2020 года специалисты Организации объединенных наций впервые зафиксировали атаку беспилотного аппарата по людям в полностью автономном режиме.

Детали: Группа экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии зафиксировала первое в истории использование боевого беспилотного аппарата против людей в автономном режиме. Как сообщает New Scientist, по их данным, в марте 2020 года турецкий дрон Kargu-2 в ходе конфликта между правительственными силами Ливии и силами Ливийской национальной армии под командованием мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара самостоятельно выследил живую цель и атаковал ее.

Как утверждается, это произошло без какого-либо участия людей.

При этом, где именно, при каких обстоятельствах произошел данный инцидент и привело ли это к человеческим жертвам, не сообщается. Однако известно, что речь идет Kargu-2 умеет переносить снаряд, который взрывается при столкновении с целью.

В тему: В конце 2020 года власти Ирана заявили, что ведущий физик-ядерщик страны Мухсин Фахризаде был убит в том числе при участии искусственного интеллекта.

Тогда же ученые Университета Саншайн-Коста в Австралии выяснили, что высокоразвитый искусственный интеллект способен уничтожить человечество или нанести ему катастрофический ущерб даже без злого умысла.