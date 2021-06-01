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Новости > В Украине стартовали мероприятия посвященные 150-летию Спендиаряна

В Украине стартовали мероприятия посвященные 150-летию Спендиаряна

Автор: «Фраза»
31.05.21 22:39
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В Украине стартовали мероприятия посвященные 150-летию Спендиаряна

Мероприятия посвященные 150-летию Александра Спендиаряна в Украине стартовали со столицы — Киева. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Согласно изданию, тематические мероприятия намечаются также в других регионах страны.

Мероприятие в одной из крупнейших библиотек Киева «Свічадо», было посвящено армянскому культурному наследию в целом и 150-летию Александра Спендиаряна в частности.

Вместе с музыкой известных армянских композиторов Спендиаряна и Комитаса, которая звучала во время мероприятия памяти, гости и дирекция библиотеки обменялись мнениями и выступили с речами о армяно-украинских культурных связях и наследии, а также об открытии специального армянского уголка в недавно отремонтированной библиотеке.

Библиотека «Свічадо», которая сотрудничает с Ассоциацией по вопросам армянских культурных отношений, принимала директора AOKС Елену Оганесян и советника Посольства Армении в Украине Нуне Застухову. Заведению были подарены несколько книг и каталогов по истории и культуре Армении.

Как известно, великий композитор родился в Каховке Херсонской области. В честь 140-летия со дня рождения А. А. Спендиаряна (Спендиарова), в Украине (Ялтинской музыкальной школой им. А. А.Спендиарова) учрежден Международный конкурс композиторов имени Спендиаряна. Для лауреатов I-х премий предусмотрен Приз председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна.

Напомним, что поддержка культурных проектов является одним из важнейших направлений в работе Союза армян Украины.

Тэги: Киев, общество, Союз армян Украины

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