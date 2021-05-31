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Новости > Главные новости за 31 мая 2021 года

Главные новости за 31 мая 2021 года

Александр Панько
31.05.21 19:01
590
Главные новости за 31 мая 2021 года

— В июне 2021 года украинцы будут иметь по три выходных дня по случаю Троицы и Дня Конституции Украины.

— Глава Минздрава Виктор Ляшко призвал украинцев готовиться к новым угрозам, которые нас ждут. Речь идет о хронических неинфекционных болезнях, старении населения.

— Украина находится на 33 месте в мире по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Среди стран Европы мы — на восьмом месте.

— По данным министра образования Украины Сергея Шкарлета, добровольно вакцинироваться от коронавируса желание выразили не более трети работников образования.

— В Киеве две девушки ради популярности в соцсетях справляли нужду на лавочке на глазах у прохожих. Одна из них обвинила другую в плагиате.

— Украинская ассоциация футбола опубликовала список документов, необходимых для въезда в Румынию на матчи Чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

— Сегодня во многих областях Украины идет дождь. А кое-где даже снег.

— Украинские миротворцы эвакуируют жителей Конго из района извержения вулканов. По данным СМИ, наш вертолетный отряд остался единственным, кто выполняет полеты в этом регионе.

— Агентство управления воздушным движением EUROCONTROL подсчитало, что в результате перенаправления самолетов в обход авиапространства Беларуси образуются дополнительные 250 тонн выбросов СО2 в день.

— Летевший из Дублина в Краков самолет со 160 пассажирами на борту посадили в столице Германии из-за сообщения о бомбе.

— Американский вирусолог призывает мировое сообщество во что бы то ни стало установить истинные причины появления коронавируса SARS-CoV-2, иначе подобные пандемии будут повторяться снова и снова.

Тэги: праздник, Киев, общество, погода, здоровье, дождь, мир, Конго, санкции, вакцинация, криминал, авиация, экология, Виктор Ляшко, День Конституции, миротворец, выходной день, Беларусь, курьезы, новости Украины, коронавирус, Троица, вакцина от коронавируса

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