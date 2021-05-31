В УПЦ рассказали, как следует принимать просфору

Главное: Благочестивая традиция предполагает вкушение просфоры вместе со святой водой натощак, до употребления другой пищи.

«Практика принадлежит к области личного благочестия и благоговения человека. Верующие обычно стараются вкушать просфору вместе со святой водой каждый день натощак, если, конечно, не планируют в этот день причащаться. Но при этом мы не можем категорически заявлять, что это является правилом, обязательным для всех», — объяснил Андрей Музольф.

По его словам, сам вопрос вкушения просфоры натощак также не является абсолютно категоричным. «Если мы отказываемся от употребления святыни (а именно святыней является как святая вода, так и просфора) только по той причине, что мы уже что-то съели, то поступаем неправильно. В Типиконе, то есть книге, регулирующей совершение богослужения в Православной Церкви, есть такое замечание относительно вкушения в пищу Крещенской святой воды: „Известно же буди всем о святей воде: яко неции суть отлучающе себе от святыя воды вкушения ради, не добре творят: ибо благодати ради Божия дана бысть на освящение миру, и всей твари“ (Типикон, Указания на праздник Крещения Господня)», — продолжил преподаватель КДАиС.

Он отметил, что таким образом, вкушение святой воды, а значит, в принципе, и просфоры, возможно и не только натощак, ведь «не входящее оскверняет человека, а исходящее из него» (см. Мк. 7:15).

«Если мы будем чисто механически употреблять с утра натощак святую воду и просфору, но при этом не будем отдавать себе отчет в том, для чего мы это делаем и зачем это нам нужно, пользы от вкушения святыни не получим. И наоборот, если мы с правильным внутренним расположением примем в пищу просфору, даже несмотря на то, что уже в этот день что-то съели, думаю, ничего плохого в этом не будет. Но стоит стараться, чтобы наше „разумение“ вседозволенности не профанировалось», — подытожил Андрей Музольф.