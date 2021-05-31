Над Мэрилином Мэнсоном сгущаются тучи

Главное: Бывшая возлюбленная рок-музыканта Мерилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании, отметив, что артист заставлял ее смотреть видео со сценами насилия в отношении поклонницы. Кроме того, в одном из штатов полиция выписала ордер на арест артиста.

Детали: Бывшая девушка известного американского музыканта Мерилина Мэнсона подала иск в Верховный суд в по обвинению в изнасиловании. Как сообщает TMZ, в нем она указала, что они начали встречаться в 2011 году.

В начале, по словам женщины, имя которой не разглашается, отношения были романтичными и нежными, однако вскоре ситуация изменилась в худшую сторону. Однажды, когда она пришла к нему, чтобы вернуть ключи от дома, музыкант повалил ее на землю лицом вниз и изнасиловал, а после угрожал убить.

В исковом документе также указывается, что Мэнсон показывал ей ролик, якобы снятый в 1996 году после концерта в Лос-Анджелесе. В нем музыкант якобы привязывает молодую поклонницу к стулу и угрожает ей пистолетом.

Содержание этой записи напугало истицу и заставило опасаться за свою жизнь. Поэтому она вынуждена была обратиться в суд с требованием возместить причиненный ущерб.

В свою очередь, как объяснил источник издания, близкий к Мэнсону, ролик является короткометражным фильмом, который планировали использовать в одном из проектов, однако задумку в итоге так и не реализовали.

В тему: 26 мая в штате Нью-Гемпшир выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона. 52-летнего артиста обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в их городе Гилфорд в 2019 году. Тогда рокер плюнул в него.

Справка: Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) — американский рок-певец, композитор, актер, поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson. Его сценический псевдоним сформирован из сложения имен двух американских знаковых фигур, а именно актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

В феврале 2021 года актриса Эван Рэйчел Вуд в соцсетях обвинила его в психологическом, физическом и сексуальном насилии. После этого аналогичные заявления сделали еще четыре женщины: Сара Макнилли, Эшли Линдси Морган и Габриэла и Эшли Уолтерс. После этого от сотрудничества с Мэнсона отказались целый ряд компаний. А сенатор Калифорнии Сьюзан Рубио обратилась к директору ФБР и к исполняющему обязанности Генерального прокурора США Монти Уилкинсону, призывая их расследовать эти обвинения.

Сам Мэнсон назвал подобные заявления «искажением реальности» и заверил, что «всегда вступал в интимные отношения исключительно по обоюдному согласию».

На протяжении всей карьеры Мэрилин Мэнсон занимался благотворительностью. В том числе участвовал в мероприятии Oxfam 2013 «Rumble in the Jumble», которое собрало деньги для оказания помощи жертвам домашнего и сексуального насилия в Демократической Республике Конго.