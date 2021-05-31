На Днепропетровщине женщина закопала своего новорожденного ребенка

Главное: В Днепропетровской области 42-летняя женщина родила дома ребенка и закопала его. Она утверждает, что младенец родился мертвым.

Детали: В Синельниковском районе Днепропетровской области мать закопала своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Как отмечается, у 42-летней женщины села Раевка на 6-м месяце беременности 26 мая произошли преждевременные роды. Она родила дома. По словам роженицы, недоношенный и недозрелый плод ребенка был мертв.

30 мая об этом событии стало известно полиции. Во время осмотра территории полицейские изъяли простыни и труп младенца.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области, после установления смерти ребенка будет открыто уголовное производство и установлена его квалификация.

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