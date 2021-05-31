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Новости > «Работает в Офисе президента и использует пленки в своих политических играх». Луценко рассказал, кто организатор «пленок Медведчука»

«Работает в Офисе президента и использует пленки в своих политических играх». Луценко рассказал, кто организатор «пленок Медведчука»

Автор: «Фраза»
31.05.21 16:54
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«Работает в Офисе президента и использует пленки в своих политических играх». Луценко рассказал, кто организатор «пленок Медведчука»

Человек, который является организатором записей, на которых звучит голос, похожий на голос председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, работал на высокой должности в СБУ, и на данный момент является чиновником в Офисе президента Украины. Об этом заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко, сообщает 112ua.tv со ссылкой на Комментарии.

«Эти пленки не были известны и в СБУ. Взялись они из рук человека, который работал на высокой должности в СБУ и записывал для себя. И сейчас этот человек работает в Администрации президента Украины и использует эти пленки в своих политических играх. Это не обвинение, это анализ», — подчеркнул Луценко. Экс-генпрокурор утверждает, что этот человек до сих пор работает в Офисе президента Украины.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 Александр Турчинов рассказал, что руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они владеют архивами разговоров Медведчука.

«Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они владеют архивами разговоров Медведчука. Более того, журналисты, которые тиражируют эту информацию, они опираются не на решения судов, не на заявления украинских спецслужб, которые сейчас, к сожалению, все больше и больше политизируются. Они (журналисты) ориентируются на темники, которые им присылают от этих же анонимов, которые предоставляют эти пленки», — отметил Турчинов.

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